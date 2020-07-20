بشرى سارة.. في وقت مبكر للغاية من 2021 سيكون لقاح كورونا جاهزاً

المصدر: د ب أ

تتسابق شركات الأدوية والحكومات والجامعات حول العالم لإيجاد لقاح لفيروس كورونا. ولكن ما هو المشهد الحالي للبحث والتطوير؟

وتحدثت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناتان عن العقبات التي لا يزال يتعين التغلب عليها ومتى يمكن أن يتم طرح لقاح في السوق.

وفيما يتعلق بتقديرها بشأن الوقت الذي يمكن أن يكون فيه هناك لقاح جاهز للاستخدام، قالت سواميناتان: «لدينا الآن أكثر من 20 لقاحاً مرشحاً في الدراسات السريرية. لذلك نأمل أن يكون النجاح حليف اثنين منها. وسيكون الحظ عثراً للغاية إذا كان الفشل مصيرها كلها. من الممكن الحصول على نتائج بحلول أوائل العام المقبل».

وأضافت: «في وقت مبكر للغاية من العام الجديد 2021 يمكن أن يكون لدينا لقاح في نهاية المطاف. ثم يجب إنتاجه وتوسيع نطاق نشره. لذلك، فلكي نكون عمليين للغاية، فإننا نتوقع أنه بحلول منتصف العام المقبل سوف يكون لدينا لقاح يمكن نشره على نطاق واسع. بالطبع من المستحيل التنبؤ. إذا افترضنا أن هناك فرصة 10في المئة لنجاح كل اللقاحات المرشحة، فإن ذلك لا يزال يعني أنه من الممكن نجاح لقاح واحد أو اثنين - و ربما أكثر».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان التقدم أسرع مما توقعت، قالت سواميناتان: «إنه سريع للغاية بالطبع. هذا هو أسرع جدول زمني شهدناه مقارنة بأي مرض آخر. من وقت نشر تسلسل الحمض النووي الريبوزي للفيروس في يناير الماضي إلى تجربة اللقاح الأولى في مارس، مر أقل من ثلاثة أشهر. لم يتم ذلك من قبل».

وأوضحت أنه «من الممكن أن تكتمل تجارب المرحلة الثالثة التي تنطوي على اختبارات فعالية واسعة النطاق في غضون عام من بدء تطوير اللقاح. سيكون ذلك إنجازاً وسبباً للاحتفال. لكن إنهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لا يعني بالضرورة أن اللقاح فعال وآمن وجاهز للاستخدام».

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