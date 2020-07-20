سجال على الإنترنت بين أمريكا والصين بشأن ميانمار

المصدر: د ب أ

اتهم دبلوماسي أمريكي في مقال رأي الصين بالتسبب في تآكل سيادة ميانمار، ما أدى إلى سجال على الإنترنت بين القوتين العملاقتين بشأن من كان يفكر في تحقيق أفضل مصالح لتلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وذكرت اليوم الأحد وكالة بلومبيرغ للأنباء أن جورج إن سيبلي نائب رئيس البعثة الأمريكية في ميانمار كتب أمس السبت أن الصين تستغل الصناعات السلعية والقوة العاملة لجارتها الأصغر.

وردت السفارة الصينية هناك في بيان مطول تزيد سطوره بمقدار المثل عما كتبه الدبلوماسى، قائلة إن الجهود الأمريكية لتشويه العلاقة بينها وميانمار محكوم عليها بالفشل.

وينخرط دبلوماسيون يمثلون أكبر اقتصادين في العالم في مزيد من الخلافات العامة، حيث يتبادلون انتقادات لاذعة بشأن قضايا كحقوق الإنسان والاقتصاد وسياسات الأمن.

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