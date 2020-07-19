احتجاز رجل رواندي تسبب بحريق كاتدرائية نانت بفرنسا

المصدر: رويترز

أفاد تلفزيون (إل.سي.إي) الفرنسي اليوم الأحد بأن السلطات ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عاما على صلة بحريق في كاتدرائية مدينة نانت بغرب فرنسا أدى لتحطم زجاج نوافذها الملون ودمر آلة العزف الكنسي الرئيسية في المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر.

ونقل التلفزيون عن المدعي العام بيير سين قوله إن الرجل لاجئ رواندي يعمل متطوعا في الكاتدرائية وكان مسؤولا عن إغلاق المبنى مساء يوم الجمعة.

وأضاف سين أن الرجل محتجز لتوضيح تناقضات حول مواعيد عمله.

كان المدعي العام ذكر أمس السبت أن ثلاثة حرائق اندلعت في الموقع وأنه لم تكن هناك علامات على اقتحامه. وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقا في الحادث الذي يشتبه بأنه كان متعمدا.

واندلعت النيران داخل الكاتدرائية في الصباح الباكر أمس، وتصاعدت ألسنة ضخمة من اللهب داخل المبنى قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق وإخماده تماما بعد ظهر أمس.

ويأتي الحريق بعد ما يربو بقليل على عام واحد من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم سقفها وبرجها الرئيسي.



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