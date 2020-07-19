إصابات كورونا تتجاوز 14.16 مليوناً والوفيات 597250 على مستوى العالم

المصدر: رويترز

أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 14.16 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 597250 شخصا توفوا جراء الفيروس

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 139205 حالات وفاة وثلاثة ملايين و666280 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 77851 حالة وفاة ومليوني 046328 ‬حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 26273 حالة وفاة ومليون 038716 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12247 حالة وفاة و 765437 حالة إصابة.

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