إصابات كورونا تقترب من الـ 14 مليون حول العالم

المصدر: رويترز

أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 13.91 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 590246 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 138290 حالة وفاة وثلاثة ملايين و595660 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 76688 حالة وفاة ومليوني 012151 ‬حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 25602 حالة وفاة ومليون 003832 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12123 حالة وفاة و759203 حالة إصابة.

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