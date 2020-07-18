منظمة الصحة: زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا على مستوى العالم

المصدر: رويترز

سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم اليوم الجمعة بارتفاع العدد الإجمالي بواقع 237743 حالة خلال 24 ساعة.

وذكر تقرير يومي للمنظمة أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا سجلت أكبر زيادات.

وترجع آخر زيادة قياسية إلى 12 يوليو حين بلغت 230370 حالة.

وظلت حالات الوفاة مستقرة وبلغ متوسطها اليومي أقل من خمسة آلاف في يوليو تموز.

واقترب عدد حالات الإصابة بالمرض في العالم اليوم الجمعة من 14 مليون حالة بحسب إحصاء رويترز وهو ما يمثل منعطفا جديدا في انتشار المرض الذي قتل أكثر من 590000 شخص في العالم خلال سبعة أشهر.

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