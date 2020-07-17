رئيس وزراء مالي يعترف بتجاوزات قوات الأمن

المصدر: رويترز

اعتذر رئيس وزراء مالي عن "تجاوزات" ارتكبتها قوات الأمن التي فتحت النار الأسبوع الماضي على متظاهرين مناهضين للحكومة، لكنه رفض مطالب المعارضة باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وشاب العنف أحدث حلقة في سلسلة الاحتجاجات الجماهيرية ضد كيتا يوم الجمعة الماضي في العاصمة باماكو، عندما أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين احتل بعضهم مباني حكومية.

وقالت الحكومة إن الاشتباكات استمرت عدة أيام، وسقط فيها 11 قتيلاً على الأقل.

وقال رئيس الوزراء بوبو سيسي، في مقابلة مع تلفزيون فرنسا 24، تم بثها في ساعة متأخرة من مساء أمس: "مع الأسف، حدثت تجاوزات. إنه أمر محزن للغاية. نعتذر عن (كل) ذلك"، مضيفاً أن الادعاء فتح تحقيقاً في أعمال العنف.

وخاطب سيسي وزارة الأمن، يوم الثلاثاء الماضي، طالباً منها تفسيراً لنشر قوة عمليات خاصة لمكافحة الإرهاب في شوارع العاصمة خلال الاحتجاجات.

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