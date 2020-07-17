"مزحة سياسية" ثقيلة

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتبرت الخارجية البولندية، مزحة المخادع الروسي فوفان (فلاديمير كوزنيتسوف) مع الرئيس البولندي أنجي دودا، بمثابة تضليل إعلامي من جانب السلطات الروسية.

وكان فوفان، قد اتصل بالرئيس البولندي منتحلا صفة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقدم له التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه.

وقال وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، أمس الخميس، لمحطة إذاعة بولندية: "نعتبر هذا التصرف، بمثابة عمل تضليلي من جانب روسيا، وقد يكون الغرض منه بث الخلاف بين بولندا وأوكرانيا. ويتضح ذلك من خلال الأسئلة المطروحة".

خلال المحادثة التي دامت 11 دقيقة، وتم نشرها على موقع "يوتيوب"، ناقش دودا مع كوزنتسوف (فوفان)، على وجه الخصوص، مصير تماثيل جنود الجيش الأحمر في بولندا، والاختلافات في وجهات النظر حول التاريخ مع روسيا، والعلاقات مع أوكرانيا.

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