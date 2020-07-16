لا إصابات محلية جديدة بكورونا في الصين

المصدر: رويترز

ذكرت السلطات الصحية في الصين اليوم الخميس أنها سجلت إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في نهاية يوم 15 يوليو، انخفاضا من ست حالات في اليوم السابق.

والإصابة الجديدة حدثت لمسافر قدم من الخارج.

وكانت كل الحالات الجديدة الست في اليوم السابق حالات وافدة أيضا.

ولم يتم تسجيل أية حالات جديدة في بكين لليوم العاشر على التوالي.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي 83612 حالة إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.

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