ترامب يستبدل مدير حملته الانتخابية

المصدر: أ ف ب

استبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء مدير حملته الانتخابية، في قرار يأتي قبل أربعة أشهر فقط من الاستحقاق الرئاسي، ويأمل من خلاله الملياردير الجمهوري تحسين شعبيته الآخذة في التراجع في استطلاعات الرأي.

وقال سيّد البيت الأبيض في تغريدة على تويتر "يسرّني أن أعلن ترقية بيل ستيبيين إلى منصب مدير حملة ترامب".

وكان ستيبيين يشغل منصب نائب مدير الحملة، وقد حلّ بموجب هذا القرار محلّ براد بارسكيل، الذي قال ترامب إنّه لن يغادر فريق حملته بل سيعود لمزاولة مهامه السابقة بصفته مسؤولاً عن "الاستراتيجيات الرقمية والبيانية العظيمة" للحملة.

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