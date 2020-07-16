لقاح «كورونا» الأمريكي يدخل التجارب النهائية نهاية الشهر

المصدر: (واشنطن - وكالات)

أظهرت نتائج طبية أن المرحلة الأولى من تجارب لقاح أمريكي لشركة موديرنا الأمريكية لصناعة الأدوية، شهدت إنتاج أجسام مضادة ضد فيروس (كوفيد 19)، لدى المشاركين، دون حدوث أعراض جانبية خطيرة، وذلك في أول تقدم نوعي ضمن أكثر من 100 لقاح قيد التجارب. وأعلنت الشركة، أن التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 من الشهر الجاري، سعياً لمعرفة فاعلية هذا اللقاح في حماية الناس من الإصابة.

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