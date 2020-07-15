ترامب: موت جورج فلويد "رهيب".. و"البيض أيضاً" يموتون

المصدر: أ ف ب

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بـ "الرهيب" موت جورج فلويد، الأمريكي الأسود، الذي قضى أواخر مايو الماضي خلال توقيفه على يد شرطي أبيض، لكنّه استهجن سؤالاً طرحته صحافية حول موت الأمريكيين من أصول أفريقية بأيدي الشرطة.

وخلال مقابلة نشرت مقتطفات منها أمس الثلاثاء طرحت صحافية في شبكة "سي بي إس" على الرئيس الأمريكي السؤال التالي: "لمَ لا يزال الأمريكيون من أصول إفريقية يموتون على أيدي قوات الشرطة في هذا البلد؟"، فأجاب الرئيس الأمريكي "البيض أيضاً. البيض أيضاً".

وتابع ترامب "يا له من سؤال رهيب. البيض أيضاً (يموتون)، في الواقع، البيض (الذين يموتون) عددهم أكبر".

وغالباً ما يثير موت سود على أيدي شرطيين بيض على غرار ما حصل مع جورج فلويد، صدمة في الولايات المتحدة، حيث أدّت إلى حركة "حياة السود مهمّة".

ولا تتوفّر في الولايات المتحدة قاعدة بيانات وطنية للشرطيين المتورّطين في موت أشخاص خلال التوقيف.

وأظهرت دراسات جامعية عدّة أنّه في المطلق عدد البيض الذين قضوا على أيدي شرطيين أكبر من عدد السود، إلا أنّ نسبة السود الذين قضوا خلال التوقيف أعلى بكثير من نسبة البيض.

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