خبير أممي: تأثير ترامب سلبي في وسائل الإعلام

المصدر: رويترز

اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية التعبير البيت الأبيض، اليوم، بشن هجوم على وسائل الإعلام، مشيراً إلى تأثير سلبي لترامب في حرية الصحافة بالعالم.

وقال ديفيد كاي للصحفيين في جنيف: "من الواضح أن نهجه خلال السنوات الأربع الماضية صار الطريقة التي يخاطب بها هذا الرئيس بالذات وسائل الإعلام: الطريقة التي يشوه بها وسائل الإعلام ويشوه بها حرية التعبير".

وسُئل عن تأثير ذلك في حرية الصحافة بالعالم، فقال: "هناك تأثير لترامب بشكل واضح، وهو تأثير سلبي للغاية".

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