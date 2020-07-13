خبير أممي: تأثير ترامب سلبي في وسائل الإعلام

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية التعبير البيت الأبيض، اليوم، بشن هجوم على وسائل الإعلام، مشيراً إلى تأثير سلبي لترامب في حرية الصحافة بالعالم.

وقال ديفيد كاي للصحفيين في جنيف: "من الواضح أن نهجه خلال السنوات الأربع الماضية صار الطريقة التي يخاطب بها هذا الرئيس بالذات وسائل الإعلام: الطريقة التي يشوه بها وسائل الإعلام ويشوه بها حرية التعبير".

وسُئل عن تأثير ذلك في حرية الصحافة بالعالم، فقال: "هناك تأثير لترامب بشكل واضح، وهو تأثير سلبي للغاية".

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