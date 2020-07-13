نيوزيلندا تحدد موعد النطق بالحكم بحق منفذ مجزرة المسجدين

المصدر: د ب أ

أعلنت محكمة في نيوزيلندا، اليوم الاثنين، أن الشاب الأسترالي الذي اعترف بقتل 51 مصلياً في أسوأ حادث إطلاق نار عشوائي بالبلاد العام الماضي، قرر تمثيل نفسه في جلسة النطق بالحكم المقررة الشهر المقبل.

وكان برينتون تارانت أقر بذنبه في وقت سابق من العام في 51 تهمة بالقتل، و40 تهمة بالشروع في القتل، وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي.

وقال القاضي كاميرون ماندر: إن قرار تارانت تمثيل نفسه لن يؤثر على جلسة النطق بالحكم المقررة في 24 أغسطس.

ووافق القاضي على طلب تارانت بعد تأكده من أن المتهم يعرف حقه في الاستعانة بممثل قانوني، وأنه يرغب في التنازل عن هذا الحق.

وقال محامو تارانت، الذين انضموا للدفاع عنه منذ ظهوره الثاني بالمحكمة في الخامس من أبريل العام الماضي في بيان بالبريد الإلكتروني «تارانت أبلغ الدفاع بأنه يرغب في تمثيل نفسه عند صدور الحكم».

وذكرت صحيفة «نيوزيلندا هيرالد» في تقرير أن موعد صدور الحكم تأكد رسمياً، اليوم الاثنين، في المحكمة العليا في مدينة كرايستشيرش، بحضور ناجين من الحادث.

وتحتجز السلطات تارانت منذ 15 مارس 2019، بعد اتهامه باستخدام أسلحة نصف أوتوماتيكية لضرب مسلمين، خلال صلاة الجمعة بمسجدين بمدينة كرايستشيرش.

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