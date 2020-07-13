وفاة زيندزي مانديلا ابنة نيلسون مانديلا

المصدر: رويترز

أعلن متحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم الاثنين وفاة زيندزي مانديلا ابنة الرئيس الراحل نيلسون مانديلا المناضل في سبيل القضاء على التمييز العنصري.

وكانت زيندزي ابنة بطل التحرير الراحل والناشطة ويني مانديلا المناهضة للتفرقة العنصرية قد برزت على المسرح الدولي عندما قرأت على الملأ رفض نيلسون مانديلا لعرض الرئيس السابق بي.دبليو. بوتا إطلاق سراحه في العام 1985.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة إن زيندزي البالغة من العام 59 عاما وكانت تشغل منصب سفير جنوب أفريقيا لدى الدنمرك توفيت في مستشفى بجوهانسبرج دون أن تذكر سبب الوفاة.

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