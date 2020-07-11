نائب وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون للنقاش مع كوريا الشمالية

المصدر: د ب أ

أكد نائب وزير الخارجية الأمريكية والممثل الخاص لشؤون كوريا الشمالية، ستيفان بيجون، استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية.

جاء تصريح بيجون أثناء لقائه مع مسؤولين يابانيين في طوكيو، طبقاً لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً، أمس، يتعلق بأنشطة بيجون خلال زيارته التي تستمر يومين لليابان.

وكان قد قام بزيارة لكوريا الجنوبية استمرت ثلاثة أيام في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل توجهه إلى اليابان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بيجون التقى وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، ووزير الدفاع تارو كونو، ونائب وزير الخارجية تاكيو أكيبا.

وخلال تلك الاجتماعات، أكد بيجون استعداد أمريكا المتواصل لإجراء حوار مع كوريا الشمالية.

وطبقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية حول زيارة بيجون لكوريا الجنوبية، فقد أعرب بيجون عن موقف مماثل في سول أيضاً فيما يتعلق بالحوار مع بيونغ يانغ، وأيضاً نقل الدعم الأمريكي للتعاون بين الكوريتين.

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