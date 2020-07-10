إلغاء الحجر الصحي على الوافدين إلى بريطانيا من عدة دول

المصدر: رويترز

ألغت السلطات البريطانية إجراءات الحجر الصحي التي كانت مفروضة على الوافدين من نحو 70 دولة ومنطقة بما يشمل فرنسا وإيطاليا اعتبارا من اليوم الجمعة في دفعة لقطاعي الطيران والسفر اللذين تأثرا بجائحة كوفيد-19.

لكن لا يزال لزاما على القادمين من دول ترتفع فيها مخاطر العدوى بالمرض فرض حجر صحي ذاتي لمدة 14 يوما.

وشمل الإعفاء العديد من الوجهات التي تحظى بشعبية كبيرة بما يعني أن ملايين البريطانيين سيتمكنون من قضاء عطلات صيفية خارج البلاد دون الاضطرار للبقاء في منازلهم لدى العودة.

وطبقت المطارات إجراءات سلامة مثل تركيب حواجز شفافة والإلزام باستخدام الكمامات وتركيب أجهزة تحتوي على مطهرات للأيدي لوقف انتشار الفيروس.

لكن الرحلات ستبقى على الأرجح أقل كثيرا من معدلاتها المعتادة. وقال مدير مطار جاتويك في لندن، ثاني أكثر مطارات العاصمة البريطانية ازدحاما، لرويترز إنه يأمل في أن توسع السلطات نطاق الوجهات المعفاة من الحجر الصحي قريبا.

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