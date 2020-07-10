60 مليار يوان خسائر.. تحذير من فيضانات عارمة في الصين

المصدر: رويترز

أصدرت أربع مدن مطلة على نهر يانغتسي بالصين تحذيرات على أعلى مستوى خلال اليومين الماضيين بعدما تسبب هطول أمطار غزيرة في انهيارات أرضية وأغرق طرقا وأراضي زراعية، مع احتمال فيضان النهر على ضفتيه في بعض أجزائه.

ويقول خبراء إن إصدار "الإنذارات الحمراء" في مدينتي شيانينغ وجينغتشو في إقليم هوبي ومدينتي نانتشانغ وشانغراو في إقليم جيانغشي المجاور يبرز المخاطر التي تواجهها البلاد جراء الأحوال الجوية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ وكذلك مخاطر الإفراط في مشروعات التنمية على السهول التي قد تغمرها مياه الفيضانات.

وهناك حوالي 140 شخصا بين قتيل ومفقود جراء العواصف، وقال تلفزيون الصين المركزي اليوم الجمعة إن الخسائر الاقتصادية المجمعة تجاوزت 60 مليار يوان (8.6 مليار دولار).

وأرجعت الصين ذلك إلى الأحوال الجوية غير المعتادة بما فيها الرطوبة القادمة من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي، لكنها قالت أيضا إن التغيرات المناخية على الأمد الطويل جعلت الأمر أكثر خطورة.

وفي يونيو كان معدل هطول المطر أعلى بنسبة 13.5 في المئة عن المعتاد في هذا الموسم وفقا للبيانات الرسمية. وشهدت الصين زيادة بنسبة 20 في المئة في معدل هطول الأمطار الغزيرة منذ عام 1961 وفق هيئة الأرصاد الجوية.

وأبرزت دراسة جديدة أعدها باحثون في مدينة نانجينغ مخاطر ارتفاع درجات حرارة العالم على الاقتصاد الصيني، إذ أشارت إلى أن حجم الضرر الاقتصادي الناجم عن الفيضانات زاد إلى 25.3 مليار دولار سنويا خلال الفترة من 2006 إلى 2018، وهي زيادة بمقدار الثلث تقريبا عن المعدل السنوي خلال الفترة من 1984 إلى 2018.

وتوقع الباحثون أن يؤدي كل ارتفاع في درجات الحرارة بواقع 0.5 درجة مئوية إلى زيادة مقدارها 60 مليار دولار في الخسائر الناجمة عن الفيضانات سنويا.

(الدولار = 7.0083 يوان صيني)

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