شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا قمة جديدة بين كيم وترامب خلال هذا العام

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية كيم يو-جونغ في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إنها تعتقد بأنه لن تعقد قمة جديدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة خلال هذا العام.

وذكرت "كيم"؛ الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي "إننا لا نعلم أبدا ما إذا كانت هناك مفاجأة ستحدث بناء على حكم وقرار من قبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب" مما يلمح بأن الباب يكون مفتوحا.

وأفادت بأن القمة الجديدة ستكون ضرورية للجانب الأمريكي، ولن تكون مفيدة للشمال، بحسب "يونهاب".

وجاءت هذه التصريحات بعد مرور حوالي 6 ساعات من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن احتمال عقد قمة جديدة بين البلدين، قائلا إن بلاده تواصل جهود لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.

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