أمريكا تسجل 64 ألف إصابة جديدة و991 وفاة بكورونا

المصدر: رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ ثلاثة ملايين و47671 شخصا بزيادة 64771 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 991 ليصل الإجمالي إلى 132056.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثامن من يوليو تموز مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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