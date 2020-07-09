إيطاليا تحتجز سفينة إنقاذ ألمانية

المصدر: د ب أ

احتجزت السلطات الإيطالية سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 3"، التي رست في ميناء بورتو إمبيدوكلي، بعد أن حددت "عدة مخالفات"، حسبما أعلن خفر السواحل الإيطالي.

ورست السفينة في الميناء بعد فترة من الحجر الصحي، وذلك في أعقاب قيامها بنقل أكثر من 200 مهاجر جرى إنقاذهم إلى العبارة "موبي زاتسا"، حيث تم نقل مهاجرين آخرين تم إنقاذهم من قبل المؤسسات الخيرية.

وذكر خفر السواحل في بيان أن مفتشي خفر السواحل الإيطاليين أثناء فحصهم للسفينة وجدوا "العديد من المخالفات ذات الطبيعة الفنية والتشغيلية التي لا تعرض سلامة الطاقم للخطر فحسب، ولكن أيضا أولئك الذين تم إنقاذهم أو يمكن إنقاذهم".

وأضاف أن السفينة، التي تشغلها منظمة "سي آي" الخيرية الألمانية، ستظل تحت "المصادرة الإدارية" إلى حين تصحيح المخالفات.

وأضاف أنه سيجب على ألمانيا التدخل لضمان أن تكون السفينة في توافق الإجراءات.

وكانت السفينة قد بدأت في 6 يونيو أول مهمة لها منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

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