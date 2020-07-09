رقم قياسي للإصابات اليومية بكورونا في أمريكا

المصدر: رويترز

أفاد إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 58 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 أمس الأربعاء، وهو أعلى رقم للحالات تسجله دولة واحدة في يوم واحد.

وتواجه الولايات المتحدة صيفا كئيبا وزيادة في حالات الإصابة، واضطر كثير من الولايات إلى إغلاق المقاهي والشواطئ العامة في محاولة لكبح الزيادة.

وبالإضافة إلى ما يقرب من 10 آلاف حالة جديدة في ولاية فلوريدا، سجلت كل من ولايتي كاليفورنيا وتكساس أكثر من سبعة آلاف حالة جديدة. وشهدت ولايات تنيسي ووست فرجينيا ويوتا زيادات يومية قياسية في الحالات الجديدة، وترتفع الإصابات في 42 ولاية من بين 50 ولاية، حسب تحليل أعدته رويترز للحالات في الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين عليهما.

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