وفاة رئيس وزراء كوت ديفوار المرشح لرئاستها

المصدر: د ب أ

توفي عن عمر ناهز 61 عاما رئيس وزراء كوت ديفوار أمادو جون كوليبالي.

وكان رئيس البلاد، الحسن واتارا، اختار كوليبالي في وقت سابق العام الجاري لخلافته في الرئاسة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الأمين العام للرئاسة باتريك آشي قوله في بيان إن كوليبالي توفي أمس الأربعاء بعد المشاركة في اجتماع للحكومة.

ونقل آشي عن واتارا قوله "أعرب عن تقديري لأخي الأصغر، لأبني، الذي ظل لأكثر من 30 عاما أقرب حلفائي".

وعقب وفاة كوليبالي، يصبح أمام الحزب الحاكم في كوت ديفوار أربعة أشهر لترشيح خليفة للرئيس المنتهية ولايته.

وتتجه كوت ديفوار، أكبر منتج للكاكاو في العالم، إلى أكثر الانتخابات تنافسا منذ تولي واتارا مقاليد الحكم في العام 2011 ، بعد خمسة أشهر من أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات والتي خلفت ما لا يقل عن 3 آلاف بين قتيل ومفقود.

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