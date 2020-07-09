بالفيديو.. رئيس دولة يسافر عبر طائرة تجارية للقاء ترامب

المصدر: البيان الإلكتروني

سافر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز عبر طائرة تجارية إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الرحلة كانت على متن طائرة تابعة لشركة طيران دلتا متجهة إلى أتلانتا، وهي الرحلة الأولى للرئيس المكسيكي إلى الخارج منذ توليه منصبه في ديسمبر 2018، بحسب (Mexico Today).

الغريب في الأمر أن أندريس مانويل لوبيز يمكنه استخدام طائرة رئاسية، لكنه يرفض استعمالها، ويعتبرها مثالا على إسراف الحكومة.

يذكر أن لوبيز يحاول بيع الطائرة الرئاسية، إلا أنه وجد صعوبة في العثور على مشتر.

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