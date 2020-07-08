الصين تتحدى أمريكا أن تخفض ترسانتها النووية إلى نفس مستواها

المصدر: رويترز

قال دبلوماسي صيني كبير اليوم الأربعاء إن بلاده "ستكون سعيدة" بالمشاركة في مفاوضات ثلاثية للحد من التسلح مع الولايات المتحدة وروسيا لكن بشرط أن تكون واشنطن مستعدة لخفض ترسانتها النووية إلى مستوى ترسانة بكين.

ودعت الولايات المتحدة مرارا الصين للانضمام إلى مفاوضات ثلاثية لتمديد معاهدة الأسلحة النووية الرئيسية بين واشنطن وموسكو والتي من المقرر أن ينتهي أجلها في فبراير شباط المقبل.

وأكد فو كونغ، رئيس إدارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية، للصحفيين في بكين اليوم الأربعاء أن الصين غير مهتمة بالانضمام إلى المفاوضات بين القوتين العظميين في زمن الحرب الباردة في ظل الواقع الحالي حيث تفوق الترسانة النووية الأمريكية مثيلتها الصينية بنحو 20 مرة.

ومضى يقول "بوسعي أن أؤكد لكم أنه إذا قالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لخفض (ترسانتها) إلى مستوى الترسانة الصينية فإن الصين ستكون مستعدة للمشاركة في المفاوضات من اليوم التالي... لكن في الحقيقة نعلم أن ذلك لن يحدث".

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