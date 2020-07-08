إصابة الوزير الأول الغاني بفيروس كورونا

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

أصيب الوزير الأول الغاني ياو أوسافو-مافو بفيروس كورونا المستجد وبدأ العلاج أمس الثلاثاء من منزله، حسبما قالت إذاعة "جوي إف إم"، ومقرها في أكرا، عبر موقعها على الإنترنت نقلا عن وزير الإعلام كوجو أوبونج-نكروما.

ويخضع كل من وزير الصحة الغاني كواكو أجيمان- مانو، ونائب وزير التجارة والصناعة السابق كارلوس كينجسلي أهينكوراه، والرئيسة التنفيذية للهيئة الوطنية للتأمين الصحي ليديا دسان-سيلبي، للعلاج حاليا بعدما جاءت نتائج فحوص فيروس كورونا لهم إيجابية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. 

وعزل الرئيس نانا أكوفو- أدو نفسه بعد مخالطته لشخص مصاب بالفيروس.

كلمات دالة:
  • ياو أوسافو-مافو ،
  • فيروس كورونا ،
  • بلومبرغ ،
  • أكرا
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