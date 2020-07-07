السلطات اليابانية تأمر بإجلاء 1.3 مليون شخص بعد أمطار أودت بحياة 50 شخصا

المصدر: د ب أ

ذكرت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء أنه تم إبلاغ نحو 3ر1 مليون شخص بإخلاء منازلهم في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد، وسط أمطار لا تنقطع أسفرت حتى الآن عن مقتل 50 شخصا.

وأكدت السلطات وفاة امرأة /87 عاما/ بعد العثور على جثتها في منزلها الذي غمرته المياه بمدينة أوموتا ليل الاثنين/الثلاثاء، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات جراء الأمطار الموسمية إلى 50 شخصا منذ يوم السبت، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وأضافت الوكالة أن مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار غمرت مركزي إجلاء مؤقتين في المدينة كان بهما ما يقرب من 200 شخص، وفقا لكيودو.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا طارئا من هطول أمطار غزيرة لمقاطعات ساجا وناجازاكي وفوكوكا في كيوشو يوم الاثنين، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر.

ورفعت الهيئة التحذير الطارئ قبل ظهر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، لكنها حذرت من فيضانات وانهيارات طينية وارتفاع منسوب مياه الأنهار في مناطق واسعة من اليابان.

ولا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين جراء انهيارات أرضية وفيضانات تسببت فيها الأمطار التي ضربت مناطق ريفية في كوماموتو خلال مطلع الأسبوع. وتعرقل أحوال الطقس السيء عمليات البحث والإنقاذ.



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