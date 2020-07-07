الصين تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا قادمة من الخارج

المصدر: رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس، صعودا من أربع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج وإن العاصمة بكين لم تسجل أية إصابة. ولم تسجل البلاد أيضا أية حالات وفاة جديدة.

ورصدت الصين أيضا 15 إصابة جديدة دون أعراض، صعودا من 11 حالة في اليوم السابق.

وحتى أمس الاثنين بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83565 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة.

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