إصابة وزير الصحة الباكستاني بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

قال وزير الصحة الباكستاني ظفر ميرزا اليوم "الاثنين" إن الفحص أثبت إصابته بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، ليصبح أحدث شخصية كبيرة تصاب بالفيروس في البلاد التي يئن نظامها الصحي تحت وطأة حالات الإصابة المتزايدة.

وقال ميرزا على "تويتر" "أثبت الفحص إصابتي بكوفيد-19. وبموجب نصيحة (طبية) عزلت نفسي في المنزل وأتخذ جميع الاحتياطات. ظهرت على أعراض خفيفة. الرجاء أن تشملوني بخالص الدعاء".

وحتى الآن سجلت باكستان أكثر من 229831 إصابة وبلغ عدد حالات الوفاة 4762 حالة طبقا للبيانات الحكومية. واستمر الإعلان عن تسجيل نحو 4000 إصابة جديدة يوميا رغم تراجع عدد الفحوصات.

وأصيب بالمرض عدد من كبار المسؤولين في باكستان من بينهم وزير الخارجية شاه محمود قرشي الذي أعلن إصابته يوم الجمعة بعد أيام من اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد.



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