إصابة وزير صحة آخر بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة في بوليفيا أمس الأحد إن الوزيرة ماريا روكا أصيبت بفيروس كورونا وإن حالتها مستقرة، وذلك في ظل ارتفاع حاد في عدد الإصابات بالبلد الواقع بأمريكا الجنوبية.

وسجلت بوليفيا، التي يقطنها 11.5 مليون نسمة، نحو 38 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس و1378 وفاة.

وأصبحت أمريكا اللاتينية بؤرة الوباء حاليا، حيث تشهد البرازيل وتشيلي والمكسيك وبيرو على وجه الخصوص ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات كما ارتفعت الإصابات في الأرجنتين وبوليفيا في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الرئيسة المؤقتة للبلاد جنين أنييس في تغريدة على تويتر "تتواصل الحرب على الفيروس بلا هوادة وأتمنى للوزيرة التعافي سريعا للانضمام إلى هذه المعركة من أجل صحة أبناء بوليفيا".

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