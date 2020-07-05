روسيا تسجل 6736 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

أعلنت روسيا الاتحادية اليوم تسجيل 134 حالة وفاة و6736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، ما يمثل انخفاضا ملموسا في الوفيات وارتفاعا في الإصابات مقارنة مع يوم أمس الذي شهد 168 وفاة و6632 إصابة.

أكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليوم، أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الوفيات والإصابات تصبح حصيلة ضحايا الفيروس 10161 حالة وفاة وإجمالي عدد الإصابات 681251 إصابة.

وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين وصل إلى 450750 شخصا وذلك بعد تماثل 3781 شخصا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وإجراء أكثر من 21 مليون اختبار لتحديد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وشهد الوضع الوبائي في العاصمة موسكو استقرارا مع تسجيل 650 إصابة جديدة مقابل 680 أمس و24 وفاة مقابل 25 أمس ليرتفع مجموع الحالات المسجلة إلى 224860، منها 3953 حالة وفاة و157020 حالة شفاء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز