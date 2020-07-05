ليلة «خارج السيطرة» في بريطانيا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أسفرت عودة الحياة إلى الحانات في بريطانيا عن تسجيل تجاوزات ليل السبت الأحد، ما أثار خشية من ارتفاع جديد للإصابات بفيروس كورونا المستجد، في وقت لا تتباطأ حدّة الموجة الوبائية في الولايات المتحدة والمكسيك، وأيضاً في الهند وإيران.



وبينما تشهد أوروبا عودة تدريجية إلى الحياة، يسود القلق وسط احتمالات تجدد الوباء، ما دفع سلطات عدة دول إلى فرض قيود جديدة. فغداة فرض العزل على منطقة في إقليم كاتالونيا الإسباني تضم نحو 200 ألف ساكن، أقرّت السلطات الأحد تدابير مماثلة على نحو 70 ألف شخص في منطقة غليسيا.



وجاء الحدثان بعد نحو أسبوعين من الشروع في رفع تدابير العزل القاسية في عموم إسبانيا.



وفي بريطانيا حيث كان السكان يترقبون العودة إلى المقاهي، أثار «سوبر ساترداي» المخاوف بينما كانت الشرطة تتوقع ليلة شبيهة بليلة رأس السنة.



وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون شدد أنّه «من المهم جداً أن يحترم الجميع قواعد التباعد الاجتماعي» بعدما سجّلت البلاد أكثر من 44 ألف وفاة جراء الإصابة بالفيروس.



رغم ذلك، فقد اجتاحت صور بريطانيين فرحين وغير آبهين كثيراً بالتوصيات الطبية، وسائل التواصل الاجتماعي والصحف. وأظهرت صورة التقطها مصور في فرانس برس في حي سوهو اللندني ازدحام الشارع بالساهرين.



وقالت مديرة متجر في أحد شوارع سوهو الأكثر نشاطاً، رافال ليسفزكي، إنّ «الحشد بدأ بالتشكّل نحو الساعة 13,00 (السبت) وسرعان ما خرج كل شيء عن السيطرة».

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