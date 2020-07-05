هولندا تعتزم إلغاء خانة الجنس من بطاقات الهوية الشخصية

المصدر: د ب أ

وقالت وزيرة التعليم إنجريد فان إنجلشوفن أمام البرلمان في لاهاي إنه يتعين تجنب "التسجيل غير الضروري للجنس".

ولأسباب عملية، لن يدخل التغيير حيز التنفيذ حتى 2024/25. وبعدها سيبدأ تقديم بطاقات هوية جديدة لا تتضمن خانة "الجنس".

ولن ينطبق هذا التغيير على جوازات السفر في الوقت الحالي لأنها تخضع لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وتسعى الوزيرة، المسؤولة أيضا عن سياسات التحرر، إلى إزالة المعلومات المتعلقة بالجنس من السجلات الرسمية أو إعلانات الوظائف الرسمية. وقالت إن هذا من شأنه أن يساعد المواطنين "على أن يكونوا قادرين على خلق هويتهم الخاصة وأن يعيشوا هذه الهوية بكل حرية وأمان".

ورحبت مجموعات السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا بهذه الخطوة.

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