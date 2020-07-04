مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

المصدر: د ب أ

قتل طفل (8 أعوام) وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين في إطلاق للنار بمركز تجاري في ولاية ألاباما الأمريكية الجمعة، حسبما قالت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة في منطقة "هوفير" في بيان إنه تم إطلاق عدة رصاصات بالقرب من قاعة الطعام بمركز "ريفيرتشايس جاليريا" التجاري عصر الجمعة.

وأصيبت فتاة صغيرة وشخصان بالغان في الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى إلا أنه لم يعرف بعد حالتهم.

وقالت الشرطة إنها لا تزال تحقق في الدافع وراء إطلاق النار والمشتبه بهم المحتملين.

وأضافت شرطة هوفير في تغريدة على موقع تويتر إنها "ستعمل بلا كلل حتى يتم تقديم الأفراد المسؤولين عن إطلاق النار للعدالة".



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