منظمة الصحة: ثلث عينات كورونا تظهر تحورا للفيروس

المصدر: رويترز

قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن حوالي 30 في المئة من بيانات تسلسل الجينوم المأخوذة من عينات الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 التي جمعتها منظمة الصحة العالمية تظهر علامات على حدوث طفرة، لكن لا يوجد دليل على أن تلك الطفرة تؤدي إلى مرض أشد خطورة.

وقالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، لرويترز على هامش مؤتمر لجمعية الصحفيين التابعة للأمم المتحدة في جنيف "أعتقد أن الأمر منتشر على نطاق واسع".

وأضافت أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة جمعت حتى الآن 60 ألف عينة من المرض.

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