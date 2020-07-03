بوريس جونسون: لم نخرج من منطقة الخطر

المصدر: د ب أ

يلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كلمة، اليوم، يدعو فيها مواطني بلاده إلى التصرف بمسؤولية في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة قواعد الحجر الصحي والقيود على السفر لأكثر من 50 دولة.

وسيقول جونسون، في مؤتمر صحفي اليوم: "لم نخرج من منطقة الخطر بعد... نجاح تلك الشركات وسبل رزق هؤلاء الذين يعتمدون عليها، وفي نهاية المطاف الصحة الاقتصادية للدول ككل تعتمد على تصرف كل فرد منا بمسؤولية"، بحسب بيان أرسله مكتب رئيس الوزراء إلى وكالة بلومبرغ للأنباء عبر البريد الإلكتروني.

ومن المقرر أن تفتح المطاعم والفنادق ودور السينما أبوابها مجدداً بدءاً من الغد، بعد ثلاثة أشهر ونصف من إغلاق اقتصادي لاحتواء فيروس كورونا.

وفي مزيد من التخفيف للقيود، من المقرر أن ينشر وزير النقل البريطاني جرانت شابس قائمة بأسماء الدول التي سيتم إعفاء القادمين منها من شرط الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وعلى النقيض من ذلك، سيخضع القادمون إلى إنجلترا من الولايات المتحدة، حيث معدلات الإصابة ما زالت مرتفعة، للحجر الصحي، بحسب ما قاله شابس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

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