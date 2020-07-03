كورونا يطرق أبواب مجلس الشيوخ الأمريكي

المصدر: د ب أ

أصيبت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك جوليا سالازار بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صحفي صدر امس الخميس عن زعيمة الأغلبية في مجلس الشيوخ عن ولاية نويورك أندريا ستيوارت كوزينز، أن نتائج فحوصات السناتور جوليا سالازار (29 عاما)، التي تمثل أحياء بروكلين، كانت إيجابية الاصابة بكوفيد-19.

وقالت: "بدأت سالازار بالشعور بأعراض خفيفة وخضعت للحجر الذاتي على الفور وأجريت الفحوصات لها "،مضيفة أن سالازار، العضو بالحزب الديمقراطي، لا تزال تعاني من أعراض خفيفة وتخضع للحجر الصحي في المنزل.

وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، وهو ديمقراطي، قد أعلن امس الخميس إجراء الفحوصات لأكثر من 4 ملايين من سكان نيويورك، وأن أكثر من 24 ألفا و800 حالة توفيت بسبب كورونا في مستشفيات نيويورك ودور العجزة.

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