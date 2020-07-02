110 قتلى بانهيار أرضي في ميانمار

المصدر: د ب أ

أعلن قطاع الإطفاء في ميانمار، اليوم، أن انهياراً أرضياً ضرب منجم يشب- وهو من الأحجار الكريمة- في منطقة هباكانت، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 من عمال المنجم وحصار العشرات.

وقال نائب محلي في ميانمار إن حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي ارتفعت إلى ما لا يقل عن 110 قتلى.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال الجثث صباح اليوم، في الوقت الذي يقومون فيه بالبحث عن ناجين واجهوا "موجة طمي" بسبب هطول أمطار غزيرة.

وقال قطاع الإطفاء، في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "هناك 50 جثة"، مضيفاً: "نحن مستمرون في أعمال الإنقاذ".

ويشار إلى أن الانهيارات الأرضية المميتة شائعة الحدوث في منطقة هباكانت، الواقعة في ولاية كاشين بشمال ميانمار، التي تعاني وجود نشاط تعدين لا يخضع للتنظيم الجيد.

وكان انهيار أرضي قد أودى بحياة 116 شخصاً في عام 2015.

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