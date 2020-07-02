إجراء انتخابات برلمانية بفنزويلا في 6 ديسمبر

المصدر: د ب أ

أعلن المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا أمس الأربعاء أن الانتخابات البرلمانية في البلاد ستجرى في السادس من ديسمبر.

وقالت إنديرا ألفونزو، رئيسة المجلس، في بيان متلفز إن المجلس "وافق بالإجماع على الدعوة للانتخابات وعلى الموعد الانتخابي".

وكان المجلس قد أعلن أول أمس الثلاثاء أنه سيعزز عدد المقاعد المتاحة في الجمعية الوطنية من 167 مقعدا إلى 277 مقعدا، في برلمان 2021 - 2026.

وانتقد زعيم المعارضة خوان جوايدو التصويت المقبل واعتبره "مسرحية هزلية".

وقال جوايدو في تغريدة عبر تويتر ليل الأربعاء/الخميس: "نحن الفنزويليين لا نعترف بمسرحية هزلية، كما فعلنا في مايو 2018. إن حق التصويت هو معركتنا. لقد اخترنا أن نعيش بكرامة وديمقراطية وليس بأسلوب الفرض".

وفاز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثانية في انتخابات مايو 2018 التي قاطعها معظم أطياف المعارضة.

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