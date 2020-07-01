انخفاض محسوس في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الصين

المصدر: رويترز

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 30 يونيو، انخفاضا من 19 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن الإصابات الجديدة كلها في العاصمة بكين، التي كانت قد أعلنت عن سبع إصابات جديدة يوم 29 يونيو، ولم تُسجل أية وفيات جديدة.

وسجل البر الرئيسي الصيني أيضا ثلاث حالات إصابة لم تظهر عليها أعراض بعد تسجيل أربع حالات دون أعراض في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83534 في المجمل حتى 30 يونيو، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس 4634 حالة.

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