ميركل تكشف سر عدم ارتدائها الكمامة

المصدر: د ب أ

أعطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رداً بسيطاً وعملياً على سؤال عن سبب عدم ارتدائها الكمامة برغم أنها معروفة بالترويج لها بوصفها وسيلة لمكافحة كورونا.

وفي مؤتمر صحفي عقدته ميركل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجهت صحفية، مساء أمس، سؤالاً إلى المستشارة الألمانية عن السبب في عدم رؤيتها أبداً ترتدي الكمامة، وأجابت ميركل مبتسمة: "عندما ألتزم بقواعد التباعد، فلا أحتاج إلى أن أضع الكمامة، وعندما لا ألتزم بالتباعد، على سبيل المثال عندما أذهب للتسوق، فإننا لا نلتقي على ما يبدو".

وأضافت ميركل: "عندئذٍ كان يمكن لكِ أن تشاهديني وأنا أرتدي الكمامة، لكنني لن أبوح لكِ بموعد ومكان ذهابي للتسوق".

وأكدت ميركل أنها تلتزم بطبيعة الحال بالتدابير التي أوصى بها معهد روبرت كوخ في الجائحة، وقالت: "هناك مناسبات أخرى سيكون من الممكن فيها رؤيتي وأنا أرتدي الكمامة بالتأكيد".

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