الهند تتجه نحو استئناف الرحلات الجوية تدريجياً وتخفيف الإغلاق

المصدر: د ب أ

قررت الحكومة الهندية توسيع الرحلات الجوية المحلية ورحلات قطارات الركاب تدريجياً، بينما سيتم تخفيف مواعيد حظر التجول الليلي اعتباراً من أول يوليو، وفقاً لبيان من وزارة الداخلية كشف عن الإرشادات الأخيرة للتخفيف من الإغلاق.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البيان أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية الدولية تدريجياً، ويتم حالياً السماح بالرحلات الدولية كجزء من مهمة إعادة المواطنين للبلاد.

ووفقاً للبيان، فإن المبادئ التوجيهية الجديدة ستوسع عملية الاستئناف المرحلي للأنشطة.

وأضاف أن الإغلاق سيستمر بدقة في مناطق الاحتواء حتى 31 يوليو.

وستظل المدارس والكليات ومؤسسات التدريب مغلقة حتى نهاية الشهر المقبل.

يُذكر أن الهند سجلت حتى الآن 528859 إصابة بفيروس كورونا فضلاً عن 16095 حالة وفاة.

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