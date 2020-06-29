انخفاض الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الصين إلى 12 حالة

المصدر: رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين اليوم الاثنين إنها سجلت 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 17 حالة في اليوم السابق وذلك في ظل سعي العاصمة بكين لكبح موجة جديدة من العدوى ظهرت في منتصف يونيو حزيران بسوق للجملة.

وأوضحت اللجنة أن خمسة من الحالات الجديدة لأناس وافدين من الخارج مضيفة أنها رصدت الحالات السبع الأخرى في بكين.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين 83512 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا منذ منتصف مايو أيار عند 4634.

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