ترامب يعيد نشر فيديو على تويتر بشعارات خاصة بتفوق العنصر الأبيض

المصدر: د ب أ

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مقطع فيديو على موقع تويتر يظهر فيه أشخاص يرددون شعار "قوة البيض"، وهو شعار عنصري للقوميين البيض اليمينيين المتطرفين .

وتأتي هذه التغريدة في الوقت الذى تمر فيه البلاد بمحادثات وطنية مكثفة بشأن العنصرية والتمييز، في أعقاب حوادث عنف من جانب الشرطة ووفاة المواطن الأمريكى الأسود جورج فلويد. وشهدت معظم مدن الولايات المتحدة احتجاجات لعدة أسبابيع حملت شعار "حياة السود مهمة".

ويظهر الفيديو أنصار ترامب وهم يرددون شعارات تفوق وسيادة العنصر الأبيض . وأرفق ترامب تعليقا قال فيه "أشكر الأشخاص الرائعين من ذا فيليدجيز"، في إشارة إلى المنطقة التي تم تصوير مقطع الفيديو بها.

وقد وجهت اتهامات إلى الرئيس بتأجيج التوترات العرقية في الولايات المتحدة خلال فترة ولايته في البيت الأبيض، بما في ذلك في الأسابيع الأخيرة حيث ضغط من أجل قمع الاحتجاجات ضد الظلم وعنصرية الشرطة، التي شهدت أعمال عنف في بعض الأحيان.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز