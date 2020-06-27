إسرائيل تعتقل محتجين في تظاهرة ضد نتانياهو

المصدر: د ب أ

احتج آلاف الإسرائيليين، اليوم، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي المتهم بالفساد بنيامين نتانياهو، وضد اعتقال العديد من زملائهم من المحتجين المناهضين للفساد، من بينهم قائد سابق في سلاح الجو الإسرائيلي.

وتجمع المئات خارج مقر إقامة نتانياهو في القدس المحتلة، بينما احتج الكثيرون في عشرات المواقع الأخرى، بما في ذلك تقاطعات وجسور على طريق سريع رئيس يمتد من الشمال إلى منتجع إيلات الجنوبي المطل على البحر الأحمر.

ولوّح المتظاهرون برايات سوداء وحملوا لافتات كتب عليها "نريد حكومة خالية من الفساد"، وطالبوا بإجراء تحقيق في رابع قضية فساد مشتبه فيه ضد نتانياهو، الذي بدأت محاكمته في تهم تلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة يوم 24 مايو.

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