المكسيك تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز 25 ألفاً

المصدر: د ب أ

وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المكسيك إلى 951ر202 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مكسيكو سيتي، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.



كما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس الفتاك في البلاد 060ر25 حالة وفاة، في حين تماثل 152 ألفا و362 مصابا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وأعلنت المكسيك تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل 17 أسبوعا.

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