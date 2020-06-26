أمريكا تسجل أعلى معدل يومي للإصابة بـ"كورونا"

المصدر: د ب أ

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بنحو أربعين ألف إصابة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن عدد الإصابات اليومية أمس الذي وصل إلى 39 ألفاً و327، بحسب الإدارات الصحية في الولايات الأمريكية، تجاوز العدد القياسي الذي تم تسجيله أول من أمس الأربعاء، والذي بلغ 38 ألفاً و115.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية سجلت عدداً قياسياً للإصابات بواقع 36 ألفاً و400 إصابة في 24 أبريل الماضي، كما قالت إن الإصابات الجديدة بلغت 34 ألفاً و339 أمس.

وأوضحت الصحيفة أن ولايات مثل تكساس وأريزونا وفلوريدا ونيو مكسيكو أوقفت خططاً تتعلق بتخفيف الإغلاق، على خلفية الزيادة في عدد الإصابات.

وسجلت ولاية تكساس وحدها 5996 إصابة أمس.

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