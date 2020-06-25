إصابة 15 شرطياً واعتقال 4 أشخاص في لندن

المصدر: د ب أ

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية إصابة 15 من أفراد الشرطة واعتقال أربعة أشخاص، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بسبب احتفال غير قانوني أقيم في أحد الشوارع بجنوب غرب لندن.

وقالت الشرطة إنها استدعيت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إلى منطقة بريكستون في لندن، بعد ورود "العديد من التقارير التي تفيد بوجود حدث موسيقي كبير غير مرخص في الشارع"، مما يعد خرقا لقواعد التباعد

الاجتماعي التي تفرضها السلطات البريطانية في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب الشرطة.

وجاء في بيان للشرطة، إنهم حثوا المشاركين على مغادرة مكان الحدث، إلا أنهم تجاهلوا الشرطة، وبعد وصول الدعم "صارت الجماعة عدائية تجاه أفراد الشرطة".

وقالت القوة الشرطية إن هناك 15 من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح طفيفة، من بينهم اثنان استدعت حالتهما تلقي العلاج في المستشفى. كما تضررت العديد من سيارات الشرطة.

وأضافت أن هناك أربعة أشخاص تم إلقاء القبض عليهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم اعتداء وأخرى تخل بالنظام العام.

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