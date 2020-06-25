إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 9.4 مليون

المصدر: د ب أ

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 4ر9 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ تسعة ملايين و 430 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 7ر4 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 483 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند والمملكة المتحدة وبيرو وتشيلي وإسبانيا وإيطاليا وإيران وفرنسا والمكسيك وباكستان وألمانيا وتركيا والسعودية.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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