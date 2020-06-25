ترامب حزين على التماثيل.. "الفوضويون يهشّمون تراثنا وآثارنا"

المصدر: د ب أ

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الخميس، بعض الولايات، بسبب قيام متظاهرين بإسقاط تماثيل في البلاد.

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر: "من المحزن جدا أن نرى ولايات تسمح لعصابات متنقلة.. وفوضويين وممارسي أعمال النهب.. والكثير منهم ليس لديهم فكرة عما يفعلون، ويمزقون تماثيلنا وآثارنا بشكل عشوائي".

وأضاف أن بعض تلك التماثيل "أعمال فنية رائعة، ولكن جميعها يمثل تاريخنا وتراثنا الجيد والسيء، على حد سواء".

وتابع: "من المهم لنا أن نفهم ونتذكر.. حتى في الأوقات المضطربة والصعبة، ونتعلم منها".

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر المتحدث باسم الحرس الوطني في واشنطن، كريج كلابر أنه تم الدفع بـ 400 من عناصر الحرس لحماية المعالم الأثرية، بناء على طلب الحكومة الأمريكية.

وأضاف كلابر أن تلك القوات على أهبة الاستعداد لدعم الشرطة في المواقع الأثرية الرئيسية لمنع أي تشويه أو تدمير.

وأسقط متظاهرون في جميع أنحاء البلاد تماثيل ذات موروثات عنصرية في الأسابيع الأخيرة، وقاموا بتدميرها.

وانطلقت المظاهرات ضد وحشية الشرطة والعنصرية بعد وفاة جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة في ولاية مينيسوتا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي: "الكثير من الأشخاص الذين يسقطون التماثيل لا يعرفون حتى ما هي هذه التماثيل".

وأضاف أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لحماية التماثيل والأثار "قبل نهاية الأسبوع".

وأوضح أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) يحقق مع مئات الأشخاص المتهمين بتشويه التماثيل والإضرار بمبان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز